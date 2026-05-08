Un jurado juzga al acusado de asesinar a su suegra a golpes en la Colònia de Sant Jordi en 2024

Un jurado popular juzga desde este viernes en la Audiencia Provincial de Baleares a un hombre acusado de asesinar a su suegra de una paliza en la Colònia de Sant Jordi en septiembre de 2024.

Fiscalía reclama que el hombre sea condenado a 20 años de prisión por asesinato y al pago de una indemnización de 150.000 euros a los familiares de la víctima.

Los hechos se remontan al 25 de septiembre de 2024, cuando, según el escrito de acusación, el acusado propinó una paliza a la madre de su expareja hasta matarla.

En aquel momento, aprovechando que la mujer llegó sola al domicilio en el que convivían, la abordó en el porche, la tiró al suelo y le propinó fuertes y numerosas patadas en la cabeza durante al menos 15 minutos. La paliza, señala el Ministerio Público, le ocasionó múltiples lesiones incompatibles con la vida.

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A las 10.00 horas de este viernes se constituirá el jurado, tras lo cual se leerán los escritos de acusación. La vista seguirá el lunes con las primeras declaraciones de testigos. El acusado ha pedido declarar en último lugar.