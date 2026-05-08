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Un incendio destruye tres autocares en un parking del polígono de Son Oms, en Palma

Dotaciones de los Bombers de Palma tuvieron que trabajar durante más de una hora para sofocar las llamas

Dotaciones de los Bombers de Palma, en una imagen de archivo.

Dotaciones de los Bombers de Palma, en una imagen de archivo. / Bombers de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Un incendio declarado sobre las nueve y media de la noche de ayer destruyó tres autocares de la empresa Alsa que estaban estacionados en un aparcamiento del polígono de Son Oms, en Palma. Varias dotaciones de los Bombers tuvieron que trabajar durante más de una hora para sofocar las llamas. La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar el origen del fuego.

Según informan desde los Bombers de Palma, el fuego se originó sobre las nueve y media de la noche, en un aparcamiento de la calle Gamundí, en el polígono de Son Oms, donde había varios autocares de la empresa Alsa. Las llamas comenzaron en uno de los vehículos y se extendieron rápidamente a los otros dos, que estaban muy cerca El fuego alcanzó grandes dimensiones.

En cuanto tuvieron conocimiento del incendio se movilizaron varias dotaciones de los Bombers de Palma desde los parques Central y de la Playa de Palma. Los equipos de extinción tuvieron que trabajar durante más de una hora para sofocar el fuego. Los tres autobuses quedaron totalmente calcinados.

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La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar las causas del incendio.

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