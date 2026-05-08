La expareja del hombre que mató a patadas a su exsuegra en la Colònia de Sant Jordi pide cadena perpetua

La expareja del hombre que mató a patadas a su suegra en la Colònia de Sant Jordi en septiembre de 2024 reclama cadena perpetua para el acusado. La mujer, que ejerce la acusación particular en el proceso judicial, sostiene que la víctima, de 74 años, era una persona especialmente vulnerable por los problemas de movilidad que padecía. Considera al acusado autor de un delito de asesinato con las agravantes de género y ensañamiento y solicita una pena de prisión permanente revisable y 300.000 euros de indemnización. La Fiscalía, por su parte, pide 20 años de prisión y la defensa, que niega los hechos, la absolución. El juicio con jurado popular ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Palma y continuará la semana que viene.

Las dos acusaciones comparten el mismo relato sobre lo ocurrido. Según sus conclusiones provisionales, el acusado, Vitor Aníbal Temporao Martins, portugués de 47 años, abordó a la víctima, Erika Helene Rohrig, suiza de 74 años, en el porche de la vivienda donde convivían. La tiró al suelo y le propinó «fuertes y numerosas patadas con su talón en la cabeza durante al menos 15 minutos». La mujer sufrió lesiones muy graves y falleció allí mismo. La Guardia Civil concluyó que el acusado cometió el crimen porque no había cerveza en la casa. En su informe inicial, la fiscal ha revelado que el hombre llamó a la hija de la víctima durante la agresión "para que escuchara los gritos". "Es la maldad personificada", ha definido.

El hombre, que tiene varias condenas por delitos violentos, mantenía una tormentosa relación con su exnovia y la madre de esta. Su expareja había presentado una denuncia por malos tratos en junio de 2023, pero no ratificó su declaración en el juzgado y el hombre acabó absuelto. La relación de la pareja había durado 22 años y estaba rota desde hacía un tiempo, pero los tres seguían conviviendo en una casa de campo situada a las afueras de la Colònia de Sant Jordi porque él se negaba a marcharse. Poco antes de la agresión mortal, la mujer presentó una nueva denuncia y el hombre acabó siendo incluido en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género con una valoración de riesgo medio.

Patadas en la cabeza

El crimen se produjo hacia las siete y media de la tarde del 25 de septiembre de 2024. El hombre estaba en la finca y aprovechó que su exsuegra volvió sola a la vivienda para matarla. La abordó en el porche de entrada al chalé, la tiró el suelo y le pateó la cabeza con fuerza durante más de un cuarto de hora.

Los primeros agentes de la Policía Local de ses Salines que llegaron al lugar encontraron a la víctima inerte y ya solo se pudo confirmar su muerte. La autopsia reveló que había sufrido múltiples fracturas y contusiones faciales «que no eran compatibles por la vida debido a la intensidad» de las patadas. Vitor Aníbal Temporao fue detenido allí mismo como presunto autor del crimen.

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No había cerveza

La Guardia Civil, encargada de la investigación, llegó a la conclusión de que el hombre enfureció porque quería beber alcohol, no tenía dinero y en la vivienda no había cerveza. La hija grabó una discusión en la que el hombre le reprochaba la falta de alcohol, según ha detallado su abogada. Además, le habían dicho al hombre ese día que debía irse de la vivienda. El acusado no quiso declarar ante los investigadores y cuando fue puesto a disposición judicial dijo no recordar cómo ni por qué atacó a la madre de su exnovia. Desde entonces permanece en prisión preventiva.