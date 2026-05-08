El exjefe de Traumatología de Son Espases, a juicio por una agresión sexual a una auxiliar de enfermería

El exjefe de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Son Espases, José Luis Suárez Pérez, será juzgado por una agresión sexual a una auxiliar de enfermería. La Fiscalía reclama para él una condena de dos años y tres meses de prisión por mostrar sus genitales y manosear los pechos a la víctima, "aprovechando su condición de jefe", en abril de 2024, según refleja en su escrito de acusación. Suárez fue apartado del cargo, en el que llevaba desde 2018, y expedientado de manera inmediata tras la denuncia de la mujer, para quien el ministerio público solicita 15.000 euros de indemnización. Este es el segundo proceso judicial por un delito sexual que afronta el médico, que el año pasado ya fue juzgado y absuelto de obligar a desnudarse y tocar sin necesidad a una paciente de una clínica privada de Palma un año antes.

Los hechos, siempre según el relato de la Fiscalía, ocurrieron el 24 de abril de 2024. Poco antes de las tres de la tarde, cuando Suárez, de 59 años, y la denunciante iniciaban su jornada laboral el departamento de Traumatología de Son Espases. El hombre pidió a la mujer que le revisara los testículos porque tenía unas molestias. Ella replicó que no tenía conocimientos de urología y, pese a la insistencia de Suárez, se negó a examinarle los genitales. La auxiliar comentó este episodio con otro médico, al que manifestó su sorpresa e incomodidad, y continuó con su trabajo.

Le tocó los pechos

Horas después, cuando el último paciente se marchó de las consultas, la mujer fue a su escritorio para coger su bolso y marcharse a casa. Entonces oyó como el pestillo de la sala en la que estaba se cerraba y, al darse la vuelta, descubrió que Suárez estaba allí. Se había bajado los pantalones y le mostraba los genitales, haciendo ademán de que la denunciante acercara su cabeza a ellos. La mujer se apartó y el hombre le hizo entonces un comentario sobre las prótesis mamarias que ella se había implantado tiempo atrás. Le dijo que sabía que había tenido problemas con ellas y le manoseó los pechos hasta que la auxiliar se zafó y escapó de la sala.

Unas horas después acudió a la Policía Nacional para presentar una denuncia e informó a sus superiores en Son Espases. A raíz de estos hechos la mujer, detalla la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, ha recibido apoyo psicológico y psiquiátrico con medicación y presenta síntomas compatibles con un trastorno de estrés postraumático. La conselleria de Salud abrió de inmediato un expediente disciplinario contra Suárez y dictó una resolución en la que, dada la "extraordinaria gravedad de la conducta cometida" y el "riesgo de reincidencia", acordó la suspensión cautelar de sus funciones. El médico presentó un recurso y el proceso administrativo quedó paralizado a la espera de que se resuelva el procedimiento penal.

Dos años de cárcel

El ministerio público imputa al facultativo un delito de agresión sexual, por el que solicita una condena de dos años y tres meses de prisión, así como una indemnización de 15.000 euros y una orden de alejamiento de cinco años de la perjudicada. Además, solicita su inhabilitación para cualquier profesión o actividades que conlleven contacto regular y directo con menores de edad. El caso está ya en manos de un juzgado de lo penal de Palma, que celebrará próximamente una vista previa.

Suárez ya se sentó en el banquillo de los acusados hace ahora un año por la denuncia de una paciente de una clínica privada de Palma, en la que también trabajaba. La mujer aseguró que el médico la obligó a desnudarse y le tocó la ingle sin justificación durante una consulta en 2023. La acusación particular reclamó cuatro años de prisión para el médico, que negó tajantemente los hechos, mientras la Fiscalía solicitó la absolución al entender que no había pruebas contra él. La sentencia exculpó a Suárez.