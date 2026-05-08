Delincuencia
Detenido un joven por una oleada de robos en coches en sa Pobla
El acusado fue sorprendido in fraganti por el dueño de un vehículo
La Guardia Civil ha detenido a un joven de 29 años por una oleada de robos en coches cometida durante las últimas semanas en sa Pobla. El delincuente rompía las ventanillas de los vehículos para hacerse con los efectos que había dentro, como herramientas, aparatos electrónicos y dinero.
La operación, en la que ha participado también la Policía Local, se inició tras la denuncia de una vecina de 55 años cuyo vehículo fue desvalijado cuando estaba aparcado en la calle Renou. Ante la sucesión de robos y la creciente alarma social, ha explicado la Guardia Civil, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia que permitió localizar a un testigo presencial. Gracias a su testimonio, los investigadores consiguieron identificar al sospechoso a través de un reconocimiento fotográfico
De forma paralela, tras un nuevo intento de robo, un vecino sorprendió al acusado en el interior de su coche mientras registraba la guantera. Aunque el joven emprendió la huida al ser increpado, fue interceptado poco después gracias a la rápida alerta ciudadana y a la intervención de las patrullas desplazadas al lugar.
El acusado, de origen magrebí, vive en la indigencia y no tiene domicilio conocido. Cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio. La investigación continúa abierta para determinar su posible implicación en otros hechos delictivos de similares características denunciados recientemente en la zona.
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