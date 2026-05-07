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Operación conjunta de Policía Nacional y Policía Nacional contra la venta ambulante en la Playa de Palma

Agentes de los dos cuerpos identificaron a medio centenar de personas e intervinieron gran cantidad de mercancía y varias dosis de droga

Efectos intervenidos a los vendedores ambulantes en la operación.

Efectos intervenidos a los vendedores ambulantes en la operación. / Policía Local de Palma / Policía Nacional

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agente de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma se desplegaron ayer por la noche por varias calles de s'Arenal en un operativo conjunto para combatir la venta ambulante y el consumo de drogas, y reforzar la seguridad en la zona. A lo largo de más de cuatro horas y hasta bien entrada la madrugada, los policías identificaron a casi cincuenta personas y se incautaron de una gran cantidad de mercancías que se vendían en la calle y de pequeñas cantidades de droga. La operación acabó sin detenidos.

Según informan desde los dos cuerpos policiales, el operativo conjunto comenzó a las once de la noche de ayer. Por parte de la Policía Nacional intervinieron efectivos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Brigada de Extranjería. La Policía Local envió a agentes del Grup d'Actuació Preventiva (GAP) y del Equip de Policía Comunitària (Ecop). Hasta las tres y media de la madrugada los agentes identificaron a 47 personas y levantaron 40 actas de infracción por venta ambulante no autorizada.

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La actuación policial terminó con la incautación de una gran cantidad de mercancía que llevaban los vendedores ambulantes, y diversas sustancias estupefacientes, como éxtasis y marihuana. La operación se saldó sin detenidos, al considerarse que la droga intervenida era para consumo propio.

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