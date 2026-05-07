Multa de 2.700 euros a un hombre por manosear a una chica mientras dormían en un coche en Palma

Un hombre fue condenado ayer a pagar una multa de 2.700 euros por una agresión sexual a una joven mientras dormían en un coche en Palma. El acusado, como él mismo reconoció en el juicio, manoseó a la chica varias veces a lo largo de la noche sin su consentimiento. Además de la sanción económica, ha indemnizado ya a la perjudicada con otros 2.000 euros.

Los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2024. El hombre, de 42 años, y la joven se conocían por su afición a la música y estuvieron bebiendo en un bar. Al salir del local, se dirigieron al coche de ella, que estaba aparcado en una calle cercana. Allí se fumaron un porro y ella le dijo que, debido a su estado, se quedaría a dormir en el coche. Él le dijo que también pasaría la noche en el automóvil.

A lo largo de la madrugada, el hombre manoseó en varias ocasiones los muslos y los genitales de la chica, que luego presentó una denuncia contra él por la que llegó a ser detenido. La Fiscalía le imputó un delito de agresión sexual y reclamó para él una pena de un año y medio de cárcel y una indemnización de 3.000 euros para la víctima. Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad. El pacto sustituye la condena de prisión por una multa de 2.700 euros y rebaja la compensación a la perjudicada a 2.000 euros.

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El acusado compareció ayer en un juzgado de lo penal de Palma, donde mostró su conformidad al acuerdo y la magistrada dictó sentencia en el acto.