Tribunales
Multa de 2.700 euros a un hombre por manosear a una chica mientras dormían en un coche en Palma
El acusado se declaró ayer autor de un delito de agresión sexual tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía
Un hombre fue condenado ayer a pagar una multa de 2.700 euros por una agresión sexual a una joven mientras dormían en un coche en Palma. El acusado, como él mismo reconoció en el juicio, manoseó a la chica varias veces a lo largo de la noche sin su consentimiento. Además de la sanción económica, ha indemnizado ya a la perjudicada con otros 2.000 euros.
Los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2024. El hombre, de 42 años, y la joven se conocían por su afición a la música y estuvieron bebiendo en un bar. Al salir del local, se dirigieron al coche de ella, que estaba aparcado en una calle cercana. Allí se fumaron un porro y ella le dijo que, debido a su estado, se quedaría a dormir en el coche. Él le dijo que también pasaría la noche en el automóvil.
A lo largo de la madrugada, el hombre manoseó en varias ocasiones los muslos y los genitales de la chica, que luego presentó una denuncia contra él por la que llegó a ser detenido. La Fiscalía le imputó un delito de agresión sexual y reclamó para él una pena de un año y medio de cárcel y una indemnización de 3.000 euros para la víctima. Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad. El pacto sustituye la condena de prisión por una multa de 2.700 euros y rebaja la compensación a la perjudicada a 2.000 euros.
El acusado compareció ayer en un juzgado de lo penal de Palma, donde mostró su conformidad al acuerdo y la magistrada dictó sentencia en el acto.
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