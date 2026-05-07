Una mujer que apuñaló a su exnovio en Cala Rajada evita la cárcel tras alegar que tenía miedo a que la matara

Una mujer que apuñaló en el abdomen a su exnovio en Cala Rajada (Capdepera) fue condenada ayer a un año y medio de prisión, que queda suspendida, porque actuó por miedo a ser agredida. "Tenía miedo, pensaba que mi vida corría peligro", explicó en el juicio, a preguntas del fiscal. La acusada reconoció que asestó una cuchillada en el abdomen a la víctima, que sufrió lesiones muy graves, cuando el hombre irrumpió en su vivienda tras destrozar la puerta. Así, se declaró autora de un delito de lesiones con la eximente incompleta de legítima defensa, como habían pactado el abogado defensor, la Fiscalía, y la acusación particular, que inicialmente pedían una condena de cinco años de cárcel. El único punto de desencuentro fue el pago de la indemnización de 7.000 euros, que el perjudicado quiere recibir en un solo pago y la mujer, abonar a plazos. La magistrada resolverá en la sentencia sobre esta cuestión.

Los hechos ocurrieron en la noche del 16 de noviembre de 2022. La procesada, polaca de 38 años, había estado con su expareja en un bar de la zona y ambos mantuvieron una fuerte discusión. Él quiso ir entonces a la vivienda donde ambos habían convivido, en la calle Mestre Vicens Nadal, para recoger las pertenencias que todavía tenía allí. Pero la mujer no se lo permitió. Llegó antes que él al inmueble y se encerró en el domicilio, según la investigación de la Guardia Civil.

Destrozó la puerta

El hombre estuvo llamando insistentemente a la puerta y la aporreó durante unos 20 minutos, de acuerdo con la información recabada por los investigadores. Acabó destrozando a patadas la parte inferior de la puerta, abrió un hueco y se coló en el apartamento. La mujer le golpeó entonces con un afilador en la cabeza y luego le clavó un cuchillo de grandes dimensiones en el estómago. La puñalada provocó heridas muy graves al hombre, que le afectaron al intestino delgado y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Manacor. La acusada fue detenida por un delito de intento de homicidio.

La Fiscalía y la acusación particular le imputaron finalmente un delito de lesiones con la agravante de parentesco, por el que solicitaron cinco años de prisión e indemnizaciones de hasta 20.000 euros para el perjudicado por las heridas y las secuelas. Inicialmente, las partes no alcanzaron un acuerdo de conformidad y se celebró la primera sesión del juicio hace unas semanas en un juzgado de lo penal de Palma con las declaraciones de varios testigos. Tras estos interrogatorios hubo nuevos contactos entre el fiscal y los abogados de la acusada y la víctima, que finalmente culminaron ayer con un pacto.

"Pensaba que mi vida corría peligro"

El acuerdo se basa en considerar probado que la mujer cometió la agresión por el temor que tenía a que el hombre la agrediera cuando irrumpió por la fuerza en la casa. La mujer, en su declaración como acusada, se limitó a reconocer los hechos y confirmar que actuó por "miedo". "Pensaba que mi vida corría peligro", alegó. De este modo, el fiscal y la acusación particular modificaron sus conclusiones para detallar que la mujer "se formó la racional expectativa de que el hombre iba a atentar contra su integridad física". Así, aplicaron una eximente incompleta de legítima defensa y rebajaron su petición a un año y medio de prisión, a la que la defensa se adhirió.

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El acuerdo incluye también la suspensión de la ejecución de la pena, ya que la condenada no tenía antecedentes penales y la condena es inferior a dos años.