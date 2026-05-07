Hallan un cadáver en un coche accidentado horas antes en la autopista de Andratx

Un hombre de 58 años ha fallecido, posiblemente de madrugada, cuando se ha salido con su coche en la autopista de Andratx, poco antes del desvío hacía la Vía de Cintura de Palma. El accidente no se ha descubierto hasta varias horas después, a las once y media de la mañana, ya que el vehículo ha quedado semioculto entre la bionda y un terraplén. El cuerpo estaba atrapado en el interior del turismo y ha tenido que ser rescatado por los Bombers.

Según confirman fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y los Bombers de Palma, no se ha tenido conocimiento del accidente hasta las once y media de la mañana, cuando se ha recibido el aviso de varios conductores de la presencia de un vehículo totalmente aplastado en el margen izquierdo de la autopista de Andratx en dirección a Palma, a la altura del kilómetro 5,5, cerca del desvío de entrada a la Vía de Cintura.

Según los primeros indicios, el coche ha seguido recto en lugar de hacer la curva, se ha salido de la vía por el margen izquierdo y ha dado varias vueltas de campana.

Tras el siniestro el coche, un Nissan XTrail, ha quedado semioculto entre la bionda y el terraplén, lo que ha provocado que tardase bastante tiempo, posiblemente horas, antes de ser descubierto.

Tras tener conocimiento del siniestro dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico, los Bombers de Mallorca y el 061 han acudido al lugar y han encontrado en su interior el cuerpo sin vida del conductor. Los sanitarios no han podido hacer nada por él, ya que llevaba tiempo fallecido, posiblemente varias horas. El cadáver estaba atrapado en el interior del vehículo y ha tenido que ser excarcelado por los bomberos. Finalmente, sobre la una y cuarto del mediodía, el juzgado ha autorizado el levantamiento del cuerpo.

El fallecido ha sido identificado como un hombre de 58 años de edad.

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La Guardia Civil de Tráfico ha iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro. Por ahora se desconoce a qué hora se ha producido el accidente.