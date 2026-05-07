Detenido el presunto autor del incendio que dejó atrapados a una decena de vecinos de la calle Tiziano, en Palma

La Policía Nacional arrestó anoche a un hombre como presunto autor del fuego que en la madrugada del martes destruyó tres motos en la calle Tiziano y dejó atrapados a una decena de vecinos de la finca situada justo enfrente. Además de causar grandes daños en la fachada y en varios coches, dos mujeres tuvieron que recibir asistencia médica.

Según informan desde la Policía Nacional, los agentes del Grupo de Atracos llevaron a cabo una investigación tras el incendio, que se declaró sobre la una y media de la madrugada del martes en tres motos en la calle Tiziano, en la barriada palmesana de Bons Aires. Tras intensas gestiones los policías lograron identificar a un sospechoso, que fue detenido ayer por la noche.

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El hombre sería presunto autor de un delito de incendio con resultado de lesiones. Al parecer habría pegado fuego a una caja de cartón colocada debajo de las motos. Las llamas se extendieron rápidamente a los vehículos y alcanzaron grandes dimensiones. Causaron daños en tres coches aparcados al lado y en la fachada del número 43 de la calle Tiziano. Allí, una decena de vecinos quedaron atrapados, ya que el fuego estaba muy cerca de la puerta, y tuvieron que refugiarse en la azotea. Dos mujeres no tuvieron fuerzas para subir y resultaron intoxicadas por el humo.