El británico fallecido al golpearse con un cristal en Santa Margalida es un conocido modelo y actor
Jake Hall, de 35 años, se había hecho famoso por participar en varios reality show en su país
El británico fallecido en la madrugada de ayer al golpearse contra el cristal de una casa de Santa Margalida tras una noche de fiesta era Jake Hall, de 35 años, conocido en su país por su participación en progamas de televisión como The Only Way Is Essex (TOWIE), y también como modelo y empresario de moda. La noticia de su fallecimiento ha alcanzado una gran repercusión en Gran Bretaña.
Jake Hall, que estaba pasando una temporada de vacaciones en Mallorca, donde tiene una residencia, falleció en la madrugada de ayer en un domicilio de la calle Lluna de Santa Margalida. En la casa había un grupo de jóvenes que había pasado una noche de fiesta y había consumido una gran cantidad de alcohol. Hall habría fallecido al golpearse contra una cristalera, lo que le causó heridas mortales en el tórax.
La noticia de su muerte ha provocado una gran repercusión en Gran Bretaña. Hall era un rostro conocido de la televisión tras participar en varios reality shows. También había trabajado como modelo y tenía una firma de ropa.
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