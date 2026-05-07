Un árbol se desploma sobre la calzada en la calle Fausto Morell, en Palma

Los Bombers de Palma han acudido esta tarde a retirar un árbol de grandes dimensiones que se ha desplomado en la calle Fausto Morell, en la esquina con Aragón, y que ocupaba dos carriles de la calzada. En el incidente no se han registrado daños personales ni desperfectos de consideración, pero ha generado un gran atasco de tráfico.

El incidente ha ocurrido a las cinco y media de la tarde, a la altura del número 1 de la calle Fausto Morell, en la esquina con la calle Aragón, en el Ensanche de Palma. El árbol, de varios metros de altura, ha caído sobre la calzada y la copa ocupaba dos carriles de circulación. Al lugar se han desplazado varias dotaciones de la Policía Local, que han regulado el tráfico, mientras que los Bombers troceaban el tronco para retirarlo.

Noticias relacionadas

En el lugar se han producido un gran atasco de tráfico que se ha extendido a varias calles adyacentes.