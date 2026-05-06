Sorprenden in fraganti a una ladrona en Palmanova cuando robaba en la mochila de una mujer que transportaba en un carrito infantil

Una ladrona fue sorprendida in fraganti cuando intentaba saquear una de las mochilas de una mujer en Palmanova que portaba en un carrito infantil. Una patrulla de la Guardia Civil acertó a pasar en ese preciso instante. Al verlos, la delincuente dejó a la víctima los efectos sustraídos y trató de huir con un acompañante. Ella fue detenida por un presunto delito de hurto.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en el paseo marítimo de Palmanova. Una patrulla de la Guardia Civil realizaba tareas de prevención. Los agentes observaron a un grupo de turistas que caminaba por el lugar cuando vieron cómo una ladrona manipulaba una de las mochilas que portaba una mujer en un carrito infantil.

De inmediato, los agentes del instituto armado se apearon del vehículo para tratar de interceptar a la sospechosa. La delincuente se percató de su presencia y dejó los efectos sustraídos en la mochila de donde los había sacado. Acto seguido se puso a caminar en sentido opuesto con un acompañante.

Alejamiento de Valldemossa

Cuando los guardias civiles interceptaron a ambos y los identificaron, constataron que estos tenían numerosos antecedentes por este tipo de delitos. De hecho al hombre le consta una orden de alejamiento de 300 metros de Valldemossa por hechos similares.

Por su parte, los turistas afectados no llegaron a percatarse del intento de hurto que acababan de sufrir. Tras revisar sus pertenencias, comprobaron que no les faltaba nada. No obstante se percataron de que un bolso había sido manipulado y abierto. A tenor de estos hechos, los agentes detuvieron a la mujer, de 53 años, y este martes fue puesta a disposición judicial.