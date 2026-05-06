Rescatan en helicóptero a una excursionista herida en la costa de Deià

Efectivos de los Bombers de Mallorca y el helicóptero del cuerpo, sa Milana, han evacuado este mediodía a Son Espases a una mujer que ha sufrido una lesión en el tobillo mientras realizaba una excursión por el Camí dels Pintors, en la costa de Deià. La herida ha sido evacuada en la aeronave directamente al hospital de Son Espases de Palma.

Según informan desde los Bombers de Mallorca, el accidente ha ocurrido hoy al mediodía, en el Camí del Pintors, en Deià. Una excursionista ha sufrido una lesión en un tobillo que le impedía seguir caminando, por lo el 112 ha activado un equipo de rescate compuesto por bomberos del parque de Sóller y el helicóptero sa Milana.

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Los bomberos han prestado la primera asistencia a la mujer, que ha sido izada hasta la aeronave con una grúa y finalmente trasladada directamente al hospital de Son Espases, donde ha recibido asistencia médica.