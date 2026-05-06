Rebajan de ocho a dos años la prisión a un acusado de violar a una mujer en Capdepera

La Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha rebajado de ocho a dos años la pena de prisión a un condenado de 57 años por violar a una mujer en Capdepera. La condena ha apreciado las atenuantes de intoxicación etílica del procesado en el momento de los hechos y las dilaciones indebidas. El ingreso en la cárcel del encausado ha quedado en suspenso con la condición de que no delinca en cinco años y de que se someta a un programa de desintoxicación de sus adicciones y a otro de educación sexual.

Los hechos que se han juzgado este miércoles en la Audiencia de Palma tuvieron lugar en Capdepera sobre las cinco y media de la tarde del 11 de febrero de 2021. El ahora condenado, entonces de 52 años, se encontraba paseando con la víctima, de 57 años, cuando entre ambos se inició una acalorada discusión. En un momento dado, él la agarró fuertemente del cuello y le tiró del pelo.

A continuación, una vez apaciguado, prosiguieron el camino y se dirigieron al domicilio de ella. Una vez allí, el individuo le propuso mantener relaciones sexuales, pero ella se negó. Entonces él reaccionó de manera muy violenta. La agarró con fuerza del cuello y la lanzó sobre el sofá. Una vez, le arrancó los pantalones y la penetró vaginalmente. Al mismo tiempo le fue propinando puñetazos en el rostro. La víctima lanzó una papelera al agresor, pero este le propinó patadas y la volvió a forzar.

Al escuchar los gritos, los vecinos llamaron a la Policía Local de Capdepera. Los agentes se personaron en el domicilio y detuvieron al presunto violador. Al conducirle al hospital, este dio una tasa de 2,82 gramos de alcohol por litro de sangre.

Acuerdo de conformidad

El fiscal pedía inicialmente para el acusado ocho años de prisión p un presunto delito de agresión sexual y una multa por un delito leve de lesiones. Antes del juicio, el abogado del procesado, Miguel Ángel Ordinas, y la fiscal han alcanzado un acuerdo de conformidad. Se han apreciado las atenuantes de dilaciones indebidas y de intoxicación etílica del procesado en el momento de producirse los hechos. La pena se les ha rebajado a dos años por la agresión sexual y una multa de 540 euros por las lesiones. También deberá indemnizar a la denunciante con la suma de 20.000 euros.

Durante la vista se ha apreciado que se trataba de un delincuente primario, sin antecedentes. Por este motivo se ha suspendido su ingreso en prisión con la condición de que no delinca en los próximos cinco años. También se ha decretado el alejamiento de la víctima de 500 metros durante 12 años. También deberá someterse a un programa de desintoxicación de sus adicciones y otro de educación sexual, así címo diez meses de trabajos en beneficio de la comunidad.