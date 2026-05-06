La Policía Nacional interviene 2,3 kilos de hachís durante un control en Manacor
Los agentes detectaron la presencia de dos sospechosos en un coche estacionado en el parking de un centro comercial
La Policía Nacional arrestó el pasado domingo a dos hombres, un español y un marroquí, a quienes se les intervinieron veinte pastillas de hachís, con un peso de unos 2,3 kilos, durante un control rutinario.
Los hechos, según informan fuentes policiales, ocurrieron el domingo sobre las seis de la tarde en el parking de una zona comercial de Manacor. Una patrulla que se encontraba en la zona se fijó en un vehículo que unos días antes había estado implicado en un accidente. En su interior había dos hombres en actitud vigilante.
Al ver el coche policial los sospechosos arrancaron bruscamente y trataron de marcharse, pero los policías le bloquearon el paso. Una vez detenido el vehículo y mientras identificaban a los ocupantes, detectaron un fuerte olor a hachís. Al registrarlo descubrieron veinte placas de hachís debajo del asiento, con un peso de 2.290 gramos. Los dos individuos fueron detenidos por un delito de tráfico de drogas.
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