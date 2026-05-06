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Investigan la muerte de un turista al cortarse con una cristalera en una casa de Santa Margalida

La Guardia Civil ha abierto una investigación, y los primeros testimonios apuntan a que el hombre se habría autolesionado bajo los efectos del alcohol

Agentes de la Guardia Civil.

Agentes de la Guardia Civil. / Guardia Civil

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de la muerte de un turista británico de 35 años esta mañana en un domicilio de Santa Margalida donde celebraban una fiesta. A falta de los resultados de la autopsia y la conclusión de las pesquisas, los primeros testimonios apuntan a que el hombre murió a consecuencia de los graves cortes que sufrió al golpearse contra una cristalera mientas se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El incidente ha ocurrido esta madrugada, en un domicilio de la calle Lluna, en Santa Margalida, que había sido alquilado por un grupo de turistas británicos. Sobre las siete y media de la mañana la central de la Guardia Civil y el 061 han recibido avisos de que había un hombre en estado muy grave, que había sufrido severos cortes en el tórax y otras partes del cuerpo tras golpearse contra una cristalera.

Cuando han llegado al lugar las dotaciones sanitarias no han podido hacer nada ya por la vida del hombre, que había fallecido por las graves lesiones. Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil han iniciado una investigación para aclarar las circunstancias del caso. Según las primeras declaraciones de los testigos, la casa había sido alquilada por varias personas, y durante la madrugada habían celebrado una fiesta en la que habían consumido una gran cantidad de alcohol. Fue en estas condiciones cuando el hombre fallecido se había puesto muy alterado y se habría golpeado intencionadamente con las paredes, hasta que sufrió los graves cortes cuando rompió una cristalera.

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Los investigadores de la Policía Judicial han realizado una detenida inspección ocular en el lugar y han tomado las primeras declaraciones a los testigos, a la espera de que el resultado de la autopsia permita aportar luz al caso.

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