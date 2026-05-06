El edificio del derrumbe en Palma acababa de pasar la revisión: "Y nada apuntaba a un peligro inminente"

Mientras los Bombers de Palma seguían trabajando esta mañana en la octava planta del edificio de la calle Sant Novici, en Palma, donde el pasado lunes se produjo un derrumbe que obligó a desalojar dieciséis viviendas, fuentes de la comunidad de propietarios aclaran que la finca había cumplido a rajatabla con el calendario de inspecciones previstas para las construcciones. "El pasado mes de abril nos entregaron el último informe, y no había ningún dato que apuntara a un peligro inminente de derrumbe ni nada que hiciera pensar que podría haber un siniestro similar", explican desde la comunidad de propietarios. Las mismas fuentes desmienten que hubiera trasteros o enseres almacenados en la azotea.

El derrumbe se produjo sobre las cuatro de la tarde del pasado lunes, en el tejado del último piso de un edificio de ocho plantas en el número 17 de la calle Sant Novici, en la barriada de Foners de Palma. En el siniestro no hubo heridos, aunque dieciséis viviendas tuvieron que ser desalojadas con urgencia cuando los Bombers detectaron una situación de alto riesgo. Durante los últimos dos días los vecinos solo han podido volver a sus casas acompañados de los técnicos en emergencias para recuperar documentación y los efectos más imprescindible, y sacar varias mascotas que habían quedado en los pisos.

Tras el siniestro el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears difundió una nota recordando la importancia de que los inmuebles antiguos pasen las revisiones de evaluación técnica de forma periódica. El colegio apuntaba también a la posibilidad de un uso indebido de la cubierta con acumulación de materiales junto a patología derivadas de problemas de humedad. Añadía que el problema no era solo la humedad, sino su persistencia en el tiempo, que puede afectar gravemente a la estructura de los edificios.

Desde la comunidad de vecinos del edificio siniestrado indican hoy que la finca ha llevado a cabo las revisiones. El primer Informe de Evaluación del Edificio (IEE), según mantienen, se llevó a cabo en 2016, a los cincuenta años de la construcción y se superó de forma positiva. El siguiente, obligatorio a los diez años, ha sido entregado el pasado mes de abril, aunque tenían de plazo hasta final de año. Según comentan, la inspección reveló diversas deficiencias habituales en fincas de esta antigüedad, pero en las azoteas no detectó nada que apuntara a un peligro inminente ni que permitiera prever el derrumbe. La comunidad negó que se hubieran construido trasteros ni depositado enseres en la azotea, que esta embaldosada.

Durante el día de hoy una dotación de los Bombers de Palma ha vuelto al edificio y ha realizado labores de apuntalamiento en las zonas afectadas.