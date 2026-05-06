Detenido por intentar arrollar a un operario de la grúa que retiraba su coche en Palma

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre español de 32 años que intentó atropellar a un operario de la grúa municipal que estaba retirando su coche porque estaba mal aparcado. El sospechoso huyó del lugar con los ruedines que el trabajador había colocado para remolcar el vehículo. Fue interceptado tras una breve persecución y dio positivo en alcohol y drogas. Está acusado de cuatro delitos de desobediencia y resistencia grave a los agentes de la autoridad, hurto, conducción temeraria y contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron a la una y media de la madrugada del pasado sábado en la calle José María Usandizaga, en Son Oliva. Una patrulla fue requerida por la base del 092 tras el aviso de un operario de la grúa municipal. El trabajador denunció que mientras estaba retirando un coche mal estacionado, el dueño llegó al lugar y empezó a insultarle y amenazarle.

El acusado se subió a su coche mientras estaba siendo enganchado a la grúa, arrancó de forma brusca y huyó del lugar llevándose consigo el dispositivo utilizado por el operario para elevar el turismo. En su huida, el conductor realizó una maniobra evasiva que obligó al operario a saltar para evitar ser atropellado.

Tras una breve persecución, los policías localizaron al sospechoso en la calle Eusebi Estada. Al interceptarlo, comprobaron que presentaba síntomas evidentes de estar ebrio. Fue sometido a la prueba de etilometría, que arrojó un resultado positivo de 0,56 miligramos por litro de aire espirado. Además, el test indiciario de drogas dio positivo en cocaína y cannabis.

Noticias relacionadas

La Sala de Atestados instruyó las diligencias y el hombre fue detenido y puesto a disposición judicial. El coche fue inmovilizado y retirado al depósito municipal de Sa Riera.