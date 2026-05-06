Cuatro ciclistas, heridos en un accidente en la carretera vieja de Bunyola

Cuatro ciclistas han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de la tarde en la carretera vieja de Bunyola, en Marratxí. Según las primeras informaciones, los afectados presentan diversas magulladuras y en principio no se teme por la vida de ninguno de ellos. Al lugar han acudido varias ambulancias y patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil, que están regulando la circulación en la zona.

Los hechos han ocurrido al filo de la una tarde en el kilómetro 8,5 de la carretera MA-2031, en las inmediaciones de la incineradora de Son Reus. Por causas que están siendo investigadas, cuatro ciclistas que circulaban en grupo han sufrido un accidente y han acabado cayendo al suelo.

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Varias llamadas han alertado a los servicios de emergencias, que se han movilizado de inmediato.