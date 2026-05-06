Emergencias
Cuatro ciclistas, heridos en un accidente en la carretera vieja de Bunyola
El siniestro ha ocurrido en las inmediaciones de Son Reus
Cuatro ciclistas han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de la tarde en la carretera vieja de Bunyola, en Marratxí. Según las primeras informaciones, los afectados presentan diversas magulladuras y en principio no se teme por la vida de ninguno de ellos. Al lugar han acudido varias ambulancias y patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil, que están regulando la circulación en la zona.
Los hechos han ocurrido al filo de la una tarde en el kilómetro 8,5 de la carretera MA-2031, en las inmediaciones de la incineradora de Son Reus. Por causas que están siendo investigadas, cuatro ciclistas que circulaban en grupo han sufrido un accidente y han acabado cayendo al suelo.
Varias llamadas han alertado a los servicios de emergencias, que se han movilizado de inmediato.
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