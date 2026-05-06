Un conductor circula entre el aeropuerto de Palma y el Coll en sentido contrario por la autopista

Un ciudadano extranjero de 56 años ha sido investigado por la Guardia Civil por un delito de conducción temeraria, por circular a lo largo de varios kilómetros, entre la salida del aeropuerto de Palma y la del Coll den Rabassa, por los carriles del sentido contrario de la autopista el pasado 25 de abril. Los agentes, que identificaron al conductor a través de las cámaras de seguridad de la DGT, comprobaron que provocó situaciones de alto riesgo para numerosas personas que le esquivaron en medio de un denso tráfico.

El incidente, según informa la Guardia Civil, ocurrió sobre las dos y diez de la tarde del pasado sábado 25 de abril. Un turismo Renault Scenic accedió a la autopista de Llucmajor a la altura del aeropuerto por los carriles destinados al sentido contrario, y circuló en contradirección hasta la salida del Coll den Rabasa. Desde un primer momento la Guardia Civil recibió numerosas llamadas de conductores alarmados por la presencia del vehículo kamikaze. Aunque no se registró ningún accidente se puso en marcha una investigación para identificar al infractor.

Agentes de la Unidad de Investigación de Siniestros (Unis) de la Guardia Civil de Tráfico revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese tramo y comprobaron que el kamikaze puso en peligro a numerosos usuarios, en un momento en el que la circulación en esta vía era muy densa. Los conductores que se lo encontraban circulando en sentido contrario tuvieron que realizar bruscas maniobras evasivas y volantazos para evitar una colisión frontal.

Una revisión exhaustiva de estas grabaciones permitió a los investigadores determinar la matrícula del coche e identificar plenamente al conductor. Se trataba de un ciudadano extranjero de 56 años residente en Mallorca. El hombre ha quedado investigado por un delito de conducción temeraria, y el atestado ha sido enviado ya al juzgado.

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La Guardia Civil recuerda que este delito puede conllevar penas de entre seis meses y dos años de prisión, además de la retirada del carné de conducir durante un periodo de uno a seis años