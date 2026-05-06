Arrestan a tres traficantes de droga en Son Banya tras hacerse pasar por compradores policías de paisano

Agentes de la Policía Nacional de paisano entraron en Son Banya y simularon ser compradores de sustancias estupefacientes. Tras conducirles a una caseta, numerosos efectivos policiales se adentraron de inmediato en el poblado. Un total de tres hombres -un español, un argelino y un paraguayo- fueron detenidos por un presunto delito de tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes. Una patrulla de paisano del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional entró en el conflictivo asentamiento. Al poco tiempo, un individuo se acercó a ellos y les indicó para que aparcaran el coche en las inmediaciones de una caseta. Se trataba de un punto de venta de droga. Una vez en el interior, los policías se toparon con otros dos hombres. Uno hacía labores de vigilancia y el otro se encargaba de manipular los estupefacientes.

Mientras estaban dentro de la caseta los agentes de paisano. Varios vehículos policiales con agentes uniformados irrumpieron a toda velocidad en el poblado. De inmediato interceptaron al individuo que se encontraba en el exterior de la caseta y a los sujetos que se encontraban en el interior.

1.500 euros en billetes

Dentro del punto de venta, los efectivos policiales encontraron diversas cantidades de droga. Entre estas había más de 100 gramos de cocaína, diversas cantidades de marihuana, hachís y pastillas para la disfunción eréctil. También hallaron útiles para la venta de droga, una libreta de anotaciones y unos 1.500 euros en efectivo en diversos billetes. A continuación estos tres individuos fueron detenidos por un presunto delito de tráfico de drogas.