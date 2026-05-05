Apuñalamiento en un atraco en Sineu: "Me llevó a un sitio apartado y luego llegó un encapuchado, me sacó un cuchillo y al salir corriendo me apuñaló por la espalda"

"Me llevó a un sitio apartado y luego llegó un encapuchado, que me sacó un cuchillo. Eché a correr y me apuñaló por la espalda". Con estas palabras describía este martes en el juicio celebrado en Vía Alemania la víctima del apuñalamiento y el atraco para robarle dos cadenas de oro en un atraco en Sineu. Durante la vista, el afectado ha reconocido que había quedado con ellos para comprar droga "a través del grupo de WhatsApp Mercapalma". Posteriormente, se encontró en una encerrona y se vio atacado, presuntamente, por los dos acusados. Estos le habrían asestado las puñaladas. El fiscal se ha ratificado en su petición inicial y ha solicitado para los dos procesados, un español y un marroquí, penas que suman 15 años de prisión por los presuntos delitos de robo con violencia y lesiones.

Los hechos que se han juzgado este martes en Vía Alemania tuvieron lugar sobre las nueve de la noche del pasado 25 de octubre en la calle Salou de Sineu. Contrariamente a lo que había dicho en un primer momento, el denunciante ha negado que se desplazara a Sineu para vender unas cadenas de oro. Ha afirmado que había quedado con los asaltantes para comprar droga en la Estación. "Me dijo que teníamos que esperar porque había Policía", ha declarado.

Este le convenció para que le acompañara a la calle Salou de Sineu para llevar a cabo, supuestamente la venta de droga. De repente, según el testimonio del denunciante apareció un individuo encapuchado esgrimiendo un cuchillo. Este le dijo que le entrara todo lo que llevara encima. La víctima temió por su integridad física y echó a correr. Instantes después recibió una puñalada por la espalda.

A preguntas del abogado Miguel Ángel Ordinas, defensor de uno de los procesados, el testigo ha reconocido que no vio a quién le apuñalaba. "Estoy seguro al cien por cien que era él", ha subrayado. No obstante el letrado ha abundado que el denunciante no identificó al supuesto autor de las puñaladas en un reconocimiento fotográfico en dependencias de la Guardia Civil.

"Me sonaba la cara"

Después de admitir que no había visto la cara del asaltante, el denunciante ha indicado que una serie de amigos en común le indicó que podría tratarse de una persona que aparecía en Instagram. "Me sonaba la cara y pensé que podría ser él", ha afirmado.

Uno de los acusados, por su parte, ha negado tajantemente que le hubiera apuñalado al denunciante. Mientras que el otro solo ha admitido la quedada, pero no el apuñalamiento y han aducido que podría tratarse de un tercero.