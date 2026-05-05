Vecinos de la calle Tiziano de Palma atrapados por el fuego: "Podría haber muerto alguien"

Regina, de 76 años, y Andrea, de 39, viven en el número 43 de la calle Tiziano de Palma, justo enfrente de donde esta madrugada se produjo un incendio en varias motos aparcadas que las mantuvo atrapadas en el interior del inmueble. Varios vecinos esperaron en la azotea a que los Bomberos sofocaran las llamas y expulsaran el humo, pero Regina, con problemas de movilidad, y otra residente no tuvieron fuerzas para subir, se quedaron en la escalera y sufrieron intoxicaciones leves "Y no fue una tragedia mucho peor por suerte", comenta Andrea. "Podría haber muerto alguien".

El fuego se declaró sobre la una de la madrugada. Alguien prendió fuego a una caja de cartón debajo de tres motos aparcadas. Las llamas se extendieron rápidamente a los vehículos y alcanzaron el primer piso de altura. Una gran columna de humo negro y tóxico se levantó hasta el cuarto piso. Los cristales de la puerta de entrada al edificio reventaron. Las motos quedaron calcinadas y tres coches aparcados cerca sufrieron grandes daños.

Las motos quemadas, frente a la puerta del edificio. / X.P.

"Nosotras estábamos ya en la cama, a punto de dormir", comenta Regina. "Entonces oí unos golpecitos, como si estuviera granizando. Me asomé a la ventana y vi las llamas en la calle". Tras avisar a los bomberos cogieron a su perra, Lulú, y trataron de salir a la calle. Regina, de 76 años, tiene problemas de movilidad y utiliza un andador. A duras penas llegó al vestíbulo del edificio, pero las motos en llamas estaban muy cerca de la puerta. "Un vecino trató de abrir la puerta, pero estaba tan caliente que se quemó", prosigue Andrea. "El fuego era muy fuerte y estaba muy cerca de la puerta, no se podía salir". Los vecinos que se habían reunido en la puerta decidieron subir a la azotea mientras la escalera se llenaba de un humo negro y espeso. Regina y otra mujer no tuvieron fuerzas para subir a pie los cuatro pisos, y se quedaron en uno de los rellanos.

"En la azotea estábamos una pareja con dos niños pequeños y otros tres vecinos", continúa Andrea. "No pudimos salir hasta que los bomberos apagaron el fuego y ventilaron la escalera".

"Yo tragué humo", explica Regina, "y un bombero me dio una máscara de oxígeno para respirar".

Las llamas causaron daños en varios coches aparcados. / X.P.

Hoy por la tarde, cuando han pasado más de doce horas, todavía están asustadas. "No sabemos quién pegó fuego, pero más que un pirómano es un asesino", dice Andrea. "Lo peor no fue el fuego, sino el humo. Era muy espeso, no se podía respirar. No pasó una tragedia por suerte, porque podría haber sido mucho peor, podría haber muerto alguien".