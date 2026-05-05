Tres detenidos por golpear a una anciana con un palo para robarle las joyas en Palma

La Policía Local de Palma ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, que presuntamente golpearon con un palo de madera a una mujer de 76 años en Palma para robarle las joyas que llevaba. Los asaltantes agredieron también a dos vecinos que salieron en defensa de la anciana y luego se enfrentaron a los agentes que les arrestaron.

Según informa la Policía Local, el asalto ocurrió sobre las siete menos cuarto de la tarde del pasado viernes en la calle Josep Maria Palau i Camps, en la barriada de es Molinar. De acuerdo con el relato de la víctima, una mujer de 76 años, poco antes había coincidido en un bar con dos hombres y una mujer, que la invitaron a varias bebidas. Cuando se marchó hacia su casa, estas personas la siguieron y en el portal la abordaron violentamente. Le arrancaron de un tirón dos cadenas de oro y una pulsera que llevaba, valoradas en total en 16.000 euros. La anciana trató de resistirse y mantuvo un forcejeo con los atracadores, que le golpearon con un palo de madera en la espalda y las piernas.

En ese momento apareció una pareja, vecinos de la zona que, al ver lo que ocurría, salieron en defensa de la anciana, pero también fueron agredidos. Un hombre recibió un puñetazo en la cara y la mujer fue alcanzada también por varios golpes. Estos testigos tuvieron que refugiarse en su domicilio y los ladrones patearon la puerta y causaron grandes daños en el marco, antes de escapar.

Cuando la central del 092 de la Policía Local recibió los primeros avisos del incidente envió de inmediato al lugar a varias patrullas de la Unitat de Seguretat Integral (Usei), que encontraron a la víctima en la calle, muy nerviosa, que les explicó lo ocurrido. Los agentes llegaron a ver a los asaltantes que huían a la carrera y salieron en su persecución.

Poco después interceptaron a los sospechosos en un solar cercano. Se trataba de dos hombres, un español de 30 años y un marroquí de 29, y una mujer española de 31 años.

El hombre español, que cuenta con antecedentes por delitos de atentado a agentes de la autoridad y contra la seguridad vial, se enfrentó violentamente a los policías y profirió amenazas de muerte contra uno de los agentes y su familia. Al registrarle le encontraron, oculto en un zapato, un trozo de una de las cadenas de oro robadas. Los policías recuperaron también el palo de madera con el que habían golpeado a la anciana.

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Los tres detenidos, junto con el atestado, fueron traspasados a la Policía Nacional.