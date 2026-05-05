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Seis heridos leves en una colisión de cinco coches en la autopista de Llucmajor

Cientos de conductores se han visto atrapados en el atasco provocado por el siniestro

VIDEO | Accidente múltiple con seis heridos en la autopista de Llucmajor: así lo narra una testigo

VIDEO | Accidente múltiple con seis heridos en la autopista de Llucmajor: así lo narra una testigo

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Seis personas han resultado heridas de carácter leve en una colisión múltiple que ha afectado a cinco coches esta tarde en la autopista de Llucmajor, a la altura del polígono de Son Oms. El siniestro ha provocado grandes retenciones que han atrapado a cientos de conductores.

Según informan desde el servicio de emergencias médicas del 061, el accidente ha ocurrido poco después de las cinco de la tarde, a la altura del kilómetro 9 de la autopista de Llucmajor (Ma-19). Al parecer en el lugar había a un embotellamiento y cuando un coche ha frenado ha sido golpeado por detrás, y este por el que le seguía. Así hasta cinco vehículos han colisionado por alcance.

Tras recibir los primeros avisos del siniestro, el 061 ha movilizado a cuatro ambulancias, que han acudido con urgencia al lugar. Seis personas presentaban lesiones leves y han sido desplazados a distintas clínicas de Palma.

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Dotaciones de la Guardia Civil se han encargado de regular el tráfico para evitar nuevos accidentes mientras las dotaciones sanitarias atendían a los heridos y se retiraban los vehículos siniestrados. El siniestro ha provocado grandes retenciones.

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