Seis heridos leves en una colisión de cinco coches en la autopista de Llucmajor
Cientos de conductores se han visto atrapados en el atasco provocado por el siniestro
Seis personas han resultado heridas de carácter leve en una colisión múltiple que ha afectado a cinco coches esta tarde en la autopista de Llucmajor, a la altura del polígono de Son Oms. El siniestro ha provocado grandes retenciones que han atrapado a cientos de conductores.
Según informan desde el servicio de emergencias médicas del 061, el accidente ha ocurrido poco después de las cinco de la tarde, a la altura del kilómetro 9 de la autopista de Llucmajor (Ma-19). Al parecer en el lugar había a un embotellamiento y cuando un coche ha frenado ha sido golpeado por detrás, y este por el que le seguía. Así hasta cinco vehículos han colisionado por alcance.
Tras recibir los primeros avisos del siniestro, el 061 ha movilizado a cuatro ambulancias, que han acudido con urgencia al lugar. Seis personas presentaban lesiones leves y han sido desplazados a distintas clínicas de Palma.
Dotaciones de la Guardia Civil se han encargado de regular el tráfico para evitar nuevos accidentes mientras las dotaciones sanitarias atendían a los heridos y se retiraban los vehículos siniestrados. El siniestro ha provocado grandes retenciones.
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