Seis detenidos por robos en el interior de vehículos en Palma

El incremento de robos en el interior de vehículos registrado en Palma durante los últimos meses ha llevado a la Policía Nacional a reforzar la vigilancia en determinadas zonas, donde se producen más incidencias. Fruto de estos controles ha sido la detención este fin de semana de seis individuos que acababan de forzar dos furgonetas de trabajadores que guardaban allí sus herramientas.

Según informa la Policía, a lo largo de los últimos meses se ha detectado un gran incremento de robos en el interior de vehículos. Los ladrones escogen sobre todo furgonetas de trabajadores, donde esperan sustraer herramienta de valor. En todos los casos son robos sin apenas preparación. Los delincuentes se limitan a fracturar una de las ventanillas para abrir el vehículo.

La Policía ha determinado una serie de lugares, en las barriadas de la Soledad y Son Gotleu, donde se repiten estos robos con más frecuencia. Y en especial un punto concreto de la calle Joan Coll, una vía sin salida que los vecinos suelen utilizar como aparcamiento.

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Ha sido allí donde se han incrementado las vigilancias, y durante el pasado fin de semana fueron arrestadas seis personas que acababan de violentar dos furgonetas y se llevaban las herramientas del interior. Los agentes intervinieron varias herramientas y otros efectos sustraídos, como dispositivos electrónicos y prendas de vestir, así como los utensilios que utilizaban para romper las ventanillas.