Investigan a uno de los menores detenidos por abusar de una chica en Palma por tocamientos a una profesora
Los agentes de la Ufam de la Policía Nacional iban tras su pista por otros posibles delitos sexuales
Uno de los tres chicos de unos quince años detenidos la semana pasada por agredir sexualmente a una compañera de clase en Palma está siendo investigado por tocamientos a una profesora. La Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional ya llevaba tiempo tras la pista de este joven por otros delitos sexuales.
El menor fue arrestado el jueves de la semana pasada por una agresión sexual cometida a mediados de abril en casa de su exnovia, en Palma. La chica, de su misma edad, le dejó entrar a él y a otros dos compañeros de clase en su domicilio. Cuando los chicos comprobaron que no había nadie más en casa fueron a un dormitorio y allí, mientras dos sujetaban a la víctima por los brazos, su exnovio se colocó encima y se frotó contra ella. Otro de los chicos la habría sometido también a tocamientos.
Tras la denuncia de la menor, la Ufam de la Policía Nacional descubrió que uno de los sospechosos podría haber cometido otros delitos similares en el centro escolar. Una de las víctimas habría sido una profesora, a la que habría sometido a tocamientos sexuales. También han descubierto que el chico podría haber realizado actos similares contra otras menores, familiares de sus compañeros de clase.
La Policía Nacional llevaba tiempo siguiendo la pista de este joven por estas conductas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desalojan un edificio de ocho plantas en Palma por un derrumbe en el tejado
- Detenidos tres menores por agredir sexualmente a una compañera de clase en Palma
- Miles de personas llenan la Plaza de España de Palma en defensa del catalán
- El tiempo en Mallorca: La Aemet avisa de chubascos y tormentas fuertes en estas zonas de la isla
- La historia de la herencia que perdió el Ayuntamiento de Calvià
- El Govern cambia la homologación del catalán tras el pacto con Vox: rebaja la exigencia para obtener el B2 de catalán en la ESO
- Las Galerías de Avenidas de Palma: de fracasar con un centro gastronómico a casi acoger la FNAC
- El mejor llonguet de Mallorca se come en Lloret