Un incendio de tres coches y tres motos atrapa a los vecinos de un edificio de la calle Tiziano, en Palma
La gran columna de humo alcanzó la cuarta planta de la finca y dos mujeres tuvieron que recibir asistencia médica
La Policía Nacional ha abierto una investigación para localizar a los autores del fuego, que según todos los indicios fue intencionado
Los vecinos de un edificio ubicado en la esquina de las calles Tiziano y Blanquerna, en Palma, quedaron atrapados en sus casas esta madrugada a consecuencia de un violento incendio que finalmente destruyó tres motos y causó daños en tres coches aparcados. Las llamas afectaron también a la fachada de la casa y reventaron varios cristales, provocando situaciones de pánico entre los residentes. Dos mujeres tuvieron que recibir asistencia médica por inhalación de humo. La Policía Nacional ha abierto una investigación para localizar a los autores del fuego, que según todos los indicios fue intencionado.
Según informan fuentes de los distintos organismos de emergencia, el incendio se declaró poco después de la una de la madrugada a la altura del número 43 de la calle Tiziano, en la esquina con la calle Blanquerna, en Palma. Al parecer el fuego se inició en una caja de cartón que dejaron junto a unas motos aparcadas. Las llamas se extendieron rápidamente por los vehículos y finalmente destruyeron tres motos y causaron grandes desperfectos en tres coches que estaban estacionados junto a ellas.
El fuego alcanzó rápidamente grandes dimensiones y afectó también a la fachada del edificio, que quedó ennegrecida. Varios cristales de las ventanas reventaron por las altas temperaturas.
Mientras tanto, los vecinos del inmueble, que se despertaron sobresaltados, no pudieron salir al exterior, ya que las llamas estaban justo delante de la puerta. El incendio podría haber tenido consecuencias mucho más graves de no ser por la rápida intervención de los Bombers. Varias dotaciones acudieron al lugar y sofocaron las llamas en apenas veinte minutos.
La gran columna de humo llegaba a la cuarta planta del edificio, y dos mujeres tuvieron que recibir asistencia médica por inhalación de gases, aunque en principio el estado de las dos era leve.
Al lugar acudieron también dotaciones de la Policía Local de Palma y la Policía Nacional, que abrió una investigación para localizar a los responsables del fuego, que según todos los indicios fue intencionado. Los vecinos de la zona se quejaron de que en los últimos tiempos se han repetido los incendios de papeleras y contenedores en la calle Tiziano y sus alrededores.
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