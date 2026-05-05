Dos detenidos en Palma por vender teléfonos iPhone falsos
La Policía Nacional investiga el origen de los artículos fraudulentos y alerta sobre los riesgos que conllevan
Agentes de la Policía Nacional han detectado en Palma que se están comercializando falsificaciones de los últimos modelos de teléfonos iPhone. Dos personas han sido detenidas por vender estos modelos a sabiendas de que eran fraudulentos. Los investigadores alertan del riesgo de utilizar estos artículos, que no han superado ningún control de seguridad.
Los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía, integrado en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), han detectado en los últimos días que se está comercializando una partida de teléfonos que imitan los últimos modelos de iPhone, a través de las redes sociales. Los policías han detenido recientemente a dos personas que presuntamente vendieron estos artículos a sabiendas de que eran falsos, y las gestiones se encaminan ahora a localizar a los responsables de la introducción de los teléfonos en la isla.
Desde la Policía recuerdan que comprar estos productos fraudulentos implica un riesgo para la salud del usuario, ya que no han pasado ningún control de seguridad. También destacan que estos artículos están comercializados por redes criminales que quebrantan derechos a la propiedad industrial. Por ello recomiendan que se desconfíe de las ofertas que se ofrecen en determinadas redes sociales sin una información clara sobre el origen de los teléfonos y utilizar métodos seguros a la hora de pagar.,
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