Derrumbe en un edificio de Foners: Vecinos desalojados de 16 viviendas recogen a sus mascotas y sus pertenencias

Vecinos de los dieciséis domicilios desalojados tras el derrumbe en un edificio del barrio palmesano de Foners han entrado la tarde de este martes en sus viviendas para recoger algunos enseres de primera necesidad y sus mascotas. Bombers de Palma les han acompañado al adentrarse en sus hogares precintados después de que se desplomara una viga la tarde del lunes.

David, con su gato, tras rescatarlo de su casa donde lo habia dejado al ser desalojado. / Lorenzo Marina

Bombers de Palma han supervisado que los residentes se adentraran en sus respectivos inmuebles de forma escalonada para garantizar su seguridad. Un total de dieciséis inmuebles, los correspondientes a las letras A y B, había quedado precintados después de que se desplomara una viga en el salón del octavo A. Este inmueble está considerado la 'zona cero' del siniestro. Por fortuna ninguno de los moradores se encontraba en esta estancia y no hubo que lamentar heridos.

El octavo A precintado de Sant Novici, la 'zona cero' del derrumbe de la viga del edificio. / Lorenzo Marina

Con la llegada de los numerosos servicios de emergencias -integrado por Bombers de Palma, Policía Local y Policía Nacional- todos los vecinos del edificio fueron desalojados. Una vez que los bomberos examinaron con detalle el origen del derrumbe, determinaron que todos los dieciséis domicilios correspondientes a las letras A y B deberían quedar precintados, ante el evidente riesgo de desplome inminente. Mientras que los que habitaban las viviendas con la letra C pudieron regresar a ellas sin mayores problemas.

Salir con lo puesto

Así, los vecinos se vieron obligados a abandonar sus hogares de manera apresurada y a salir de sus domicilios literalmente con lo puesto. Además de no haber tenido tiempo para recoger sus pertenencias, tampoco habían podido hacerse cargo de sus mascotas.

Dos domicilios precintados del séptimo piso del número 17 de Sant Novici tras el derrumbe de una viga. / Lorenzo Marina

A partir de las cuatro de la tarde de este martes, los vecinos han podido adentrarse en sus hogares y recoger a sus gatos. David era uno de los primeros en salir con el minino dentro del portamascotas. Mientras, otros vecinos han tenido que esperar su turno para poder entrar en sus respectivas viviendas.

En la mañana de este miércoles está previsto que el arquitecto municipal se desplace al número 17 de la calle Sant Novici. La visita a la zona cero del derrumbe la hará también acompañado por Bombers de Palma. El técnico del consistorio tendrá que hacer una valoración de los daños y determinar las medidas que hay que acometer en el edificio.