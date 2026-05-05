El Colegio de Arquitectos apunta a un uso indebido de la cubierta en el edificio derrumbado en Palma

A raíz del desalojo de un edificio en el barrio de Foners de Palma tras el colapso del tejado sobre una vivienda del octavo piso, el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares (COAIB) hace hincapié en la importancia de los informes de evaluación de los edificios y del mantenimiento adecuado para garantizar la seguridad de las personas.

Desde COAIB se recuerda que los informes de evaluación de los edificios no son un trámite burocrático. Subraya que se trata de una herramienta vinculada directamente a la seguridad. Cualquier edificio, en función de su antigüedad y del municipio donde se encuentre, debe someterse a inspecciones periódicas. En este sentido, se destaca que ante cualquier indicio de patología, como fisuras, grietas o humedades, es conveniente recurrir a un técnico cualificado para que pueda evaluar su alcance.

Por lo que respecta al caso de Palma, se apunta que se han podido dar varios factores. Estos podrían ser un uso indebido de la cubierta con acumulación de materiales y patologías derivadas de problemas de humedad. Estas humedades, cuando se mantienen a lo largo del tiempo, pueden derivarse en otras patologías más importantes, como la oxidación de las armaduras o la carbonatación del hormigón, que merman la capacidad resistente de los materiales.

Persistencia en el tiempo

Desde el Colegio se insiste en que el problema no son únicamente las humedades, sino su persistencia en el tiempo, que puede afectar gravemente a la estructura de los edificios. Por ello, se hace un llamamiento a la necesidad y obligación de mantener el estado de conservación de los edificios y de ponerse en manos de técnicos para poder determinar el alcance de cualquier patología y actuar en consecuencia.