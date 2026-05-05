Absuelven por falta de pruebas a un cantante acusado de apuñalar a tres jóvenes en la terraza de una discoteca de Palma

"Faltan datos objetivos" y "existe una duda razonable". Con estos contundentes argumentos, la jueza del Tribunal de instancia Sección Penal Plaza 6 de Vía Alemania ha decretado la absolución por falta de pruebas de un cantante acusado de apuñalar a tres jóvenes tras una pelea en la terraza de una discoteca del polígono Son Rossinyol de Palma. El fiscal pedía para el procesado una pena de nueve años de prisión por el presunto delito de lesiones con instrumento peligroso. Mientras que la defensa del encausado, ejercida por el abogado Pedro Cerdà, insistió en que no había prueba alguna para condenar a su cliente.

Los hechos que se enjuiciaron el pasado 14 de abril en el juzgado de Vía Alemania tuvieron lugar sobre las dos y media de la madrugada del 20 de mayo de 2023 en la terraza de una discoteca situada en la calle Gremi Hortelans del polígono Son Rossinyol de Palma. Una discusión en torno a una máquina de boxeo derivó en una violenta pelea en la terraza en la que tres jóvenes resultaron apuñalados. Uno fue acuchillado en el pecho, otro en un costado y otro en la espalda. En la resolución judicial se recalca que el autor era "una persona no identificada" y que utilizaba una navaja "tipo mariposa".

La magistrada insiste en la resolución judicial que la prueba aportada "resulta insuficiente" y esta no permite "desvirtuar la presunción de inocencia". En este sentido abunda en la evidencia de tres delitos de lesiones correspondientes a tres jóvenes con heridas de arma blanca "sin que haya sido probada la autoría de los mismos".

Confesión del autor de las puñaladas

La sentencia también resalta la declaración de un testigo propuesto por la defensa, que confesó ser el autor de los apuñalamientos. Se trataba de un adolescente, que contaba entonces con 13 años y, por tanto, era inimputable penalmente en el momento de producirse los hechos. Algunos testigos se fijaron en las trenzas del presunto agresor y en que este iba vestido de rojo. Este declaró que vestía indumentaria de este color y que también tenía ese peinado.

Mientras que el fiscal pedía la condena del procesado por tres presuntos delitos de lesiones por los que pedía tres años de prisión de la defensa. El abogado defensor recalcó en sus conclusiones que no había ninguna prueba objetiva para condenar a su defendido. Así, insistió en que no se le había encontrado ADN de las víctimas y que la sangre que tenía encima de su ropa respondía al acudir a auxiliar a un amigo. El procesado también recalcó en todo momento que él se encontraba dentro de la sala. "Salí cuando ya había acabado todo. Yo estaba allí porque me habían contratado para cantar", puntualizó. La jueza le ha exculpado al considerar que no existía material alguno inculpatorio para él.