Investigado por falsificar la matrícula de su moto para evitar las multas de radar en Palma

La Policía Local de Palma ha investigado a un hombre que falsificó la placa de matrícula de su moto para evitar las multas del radar por exceso de velocidad. El individuo había convertido el 3 final de su placa en un 8 con cinta aislante, de manera que las sanciones le llegaban a un vecino de Valencia. Los investigadores de la Policía, tras recibir las alegaciones de este hombre, iniciaron gestiones que permitieron localizar la moto con las placas manipuladas y se la llevaron al depósito de vehículos.

Según informa la Policía Local, la investigación se inició cuando recibieron una serie de alegaciones de un vecino de Valencia que había recibido varias multas por exceso de velocidad en Palma a pesar de que ni él ni su moto habían viajado a la isla. Esta persona sustentaba su reclamación con una serie de fotos, que dejaron en evidencia las diferencias entre su vehículo y el que había sido captado por el radar.

El Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) de la Policía Local de Palma abrió una investigación y confirmó que, aunque se trataba de dos motocicletas, la que había sido denunciada no coincidía en marca y modelo con la que había sido captada en Palma. Los agentes rastrearon las bases de datos y confirmaron que en Palma había una moto de esta marca y modelo con una matrícula muy parecida. Solo que en lugar de en 8 terminaba en 3.

Con estos datos los agentes realizaron una búsqueda en la zona donde estaba domiciliada esta moto, y la localizaron estacionada en la calle. Entonces comprobaron que la matrícula había sido manipulada. El 3 original había sido cambiado a un 8 con trozos de cinta aislante negra. Esta manipulación, evidente a simple vista desde cerca, era muy difícil de detectar en las fotos del radar o con el vehículo en marcha. Los policías trasladaron el vehículo al depósito y enviaron una citación al propietario.

El 3 original de la matrícula había sido convertido en un 8. / Policía Local de Palma

El dueño de la moto, un español de 50 años, acudió al cuartel de Sant Ferran y reconoció que había falsificado la matrícula porque había recibido varias multas por exceso de velocidad, algunas de hasta 1.000 euros. El hombre dijo que desconocía que estos hechos eran un delito.

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La Sala de Atestados de la Policía finalizó la instrucción y envió el atestado y la matrícula manipulada al juzgado, mientras que el hombre ha quedado investigado por un delito de falsedad documental. Al mismo tiempo se ha gestionado con el departamento de multas la anulación de las sanciones impuestas al vecino de Valencia, para imponérselas al verdadero responsable.