Imponen a un carterista una orden de alejamiento de Valldemossa

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una pareja de presuntos carteristas que habrían sustraído una billetera con 400 euros y una tarjeta de crédito en Valldemossa y luego sacaron otros 700 en un cajero. Tras pasar a disposición judicial, al hombre se le impuso una orden que le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de la localidad.

Fuentes de la Guardia Civil informan de la detención de la pareja, que estaban siendo buscados por la sustracción de una cartera a un turista en Valldemossa en la segunda quincena de abril, que contenía 400 euros y una tarjeta de crédito. Los agentes del puesto de Esporles confirmaron que posteriormente habían extraído otros 700 euros de un cajero con la tarjeta robada.

El hombre fue interceptado días después, cuando regresaba a Valldemossa presuntamente con la intención de cometer más hurtos. Tras pasar a disposición del juzgado de guardia de Palma, el juez le impuso una orden que le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de la localidad.

Mientras tanto, la mujer fue arrestada con la colaboración de la Policía Local de Son Servera. Los policías la identificaron en el mercado municipal, supuestamente cuando se disponía también a perpetrar nuevos hurtos. Tras comprobar que estaba siendo buscada por la Guardia Civil de Esporles, la detuvieron y la entregaron a los investigadores.

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Las pesquisas policiales siguen en marcha y no se descarta que se les imputen otros delitos a los detenidos, considerados carteristas profesionales.