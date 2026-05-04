Detienen a tres ucranianos por una brutal pelea con botellas rotas y puñetazos en el Portitxol

Tres hombres de nacionalidad ucraniana protagonizaron una brutal pelea a puñetazos y con botellas rotas en el Portitxol. Uno de ellos presentaba una brecha en la cabeza, otro tenía un labio roto y el tercero heridas en los nudillos. Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma han detenido a estos tres individuos como presuntos autores de un delito de lesiones.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado sábado. Agentes de la Policía Local de Palma fueron requeridos por un ciudadano en el Portitxol. Este denunciaba que tres hombres se encontraban enzarzados en una pelea empleando una violencia extrema. Estos funcionarios no tardaron en localizar a los tres individuos implicados en la reyerta. Asimismo, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional se dirigió también hacia la zona.

Una vez que todos los efectivos policiales se encontraban con los tres participantes en la refriega, constataron que ninguno de estos tres individuos de origen ucraniano hablaba castellano, pero presentaban heridas de gravedad después de haberse golpeado con botellas de cristal entre ellos. El que presentaba las lesiones más serias tenía una brecha en la cabeza por la que sangraba abundantemente. Las asistencias sanitarias del Ib-salut desplazadas al lugar le tuvieron que atender in situ para contenerle la hemorragia.

Heridas en los nudillos

Mientras, otros de los heridos tenía un corte en un labio por el que tuvo que recibir varios puntos de sutura. Por este motivo tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. Mientras que el tercer implicado presentaba heridas en los nudillos, que acreditaban que había propinado puñetazos a los otros dos.

Un familiar de uno de los implicados en la reyerta también se personó poco después en el lugar en presencia de los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma. Este precisó que los tres habían llegado a Mallorca el día anterior, no habían traído equipaje ni se alojaban en ningún hotel. A continuación los tres fueron detenidos por un presunto delito de lesiones.