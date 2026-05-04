Detienen al líder de una banda de ladrones en campos de golf de Mallorca

Una banda de ladrones, de origen rumano, se disfrazaba de jugadores para saquear a las víctimas en campos de golf de Mallorca después de mimetizarse como ellas. La Guardia Civil ha detenido al líder por numerosos hurtos. Al ser puesto a disposición judicial, el juez decretó una orden de alejamiento de todos estos escenarios donde había perpetrado las fechorías.

El grupo que encabezaba este individuo se había especializado en robos en campos de golf. Allí obtenían un gran botín después de ir convenientemente caracterizados como si de jugadores se tratara. De esta manera se integraban con el entorno y desvalijaban a las víctimas tras aprovechar el menor descuido.

En alguna ocasión también realizaron técnicas de sabotaje. Estas consistían en colocar piedras en los caminos de tal manera que bloqueaban el paso de los buggies en los campos de golf. Esto obligaba a los jugadores a estacionar en zonas apartadas, donde se convertían en una presa fácil de los saqueadores y cometían numerosos robos.

Cuando los delincuentes se hacían con tarjetas de crédito de las víctimas, actuaban con suma celeridad. Así, realizaban rápidamente cargos fraudulentos antes de que los afectados lo pudieran cancelar. Para estos casos portaban una Terminal de Punto de Venta (TPV) vinculadas a aplicaciones de cobro electrónico. A continuación introducían el dinero ilícito en el circuito legal inmediatamente.

Al cabecilla de esta trama se le atribuye también un asalto violento con arma blanca. Esto ocurrió hace un mes, el pasado 4 de abril, en un campo de golf de Calvià. La víctima estaba acompañada por su mujer y su hijo menor. Este les arrebató, presuntamente, una bolsa con 17.000 euros en efectivo y un reloj de lujo valorado en 11.000 euros. Acto seguido el malhechor abandonó Mallorca.

Vigilancia discreta

Los investigadores de la Guardia Civil tuvieron que realizar numerosas pesquisas para identificar a los miembros de esta banda. Estos utilizaban identidades falsas para alquilar coches, alojarse en hoteles y viajar. Fruto de estas indagaciones, los agentes del instituto armado averiguaron que el líder de esta banda de ladrones había planificado regresar a Mallorca el pasado 26 de abril. Tras establecer dispositivos discretos de vigilancia en campos de golf de Calvià, el sospechoso fue localizado y detenido cuando intentaba cometer un nuevo delito.

Tras el arresto del cabecilla de la banda, se le intervino un vehículo de gama media, dinero efectivo, joyas, relojes, ropa y útiles para perpetrar los robos. Entre estos se encontraba el dispositivo TPV para efectuar cobros fraudulentos. Con esta actuación, se considera neutralizado al cerebro y miembro más activo de este grupo de malhechores. Solo a este individuo se le atribuyen diez hechos delictivos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Al ser puesto el líder a disposición judicial, el juez le impuso una orden de alejamiento de 300 metros de los campos de golf de Calvià donde había cometido las fechorías.