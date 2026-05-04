Desalojan un edificio de ocho plantas en Palma por un derrumbe en el tejado

Decenas de vecinos de un edificio de ocho plantas en la calle Sant Novici, en la barriada palmesana de Foners, han sido desalojados esta tarde tras derrumbarse parte del tejado. En el siniestro no ha habido heridos, aunque los Bombers han determinado que el inmueble no es seguro y que los residentes no pueden volver a sus casas hasta que los técnicos municipales lo autorizasen.

El siniestro, según informan desde la Policía Local, ha ocurrido sobre las cinco de la tarde. Parte del tejado de la última planta de un edificio de ocho pisos de altura, en el número 17 de la calle Sant Novici, se ha venido abajo. En el siniestro no se han producido heridos, aunque los Bombers de Palma, que han acudido al lugar poco después, han considerado que la finca no era segura y debía ser desalojada de forma preventiva.

Decenas de residentes han tenido que salir a la calle precipitadamente tras ser alertados por policías y bomberos. El personal de emergencia ha concluido que las viviendas de la finca no podrían volver a ser habitadas hasta que se realicen las obras necesarias y los técnicos municipales confirmen que no hay riesgo.

Noticias relacionadas

Sobre las seis y media de la tarde los bomberos están acompañando a los vecinos para que recojan sus pertenencias más imprescindibles, y el edificio quedará precintado hasta que se resuelvan las deficiencias. Según informa el Ayuntamiento, han tenido que ser desalojados los bloques A, B y la última planta del C. En total, 16 viviendas. Los Servicios Sociales están trabajando para buscar alojamiento para los afectados que no dispongan de un lugar donde instalarse de forma provisional.