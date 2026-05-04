Derrumbe en un edificio de Foners: "La viga del techo del salón se ha caído cuando mis padres estaban en casa"

"La viga del salón se ha caído cuando mis padres se encontraban en casa. Por suerte estaban en otra habitación", afirma Miguel, hijo de estos residentes. Todos los vecinos del número 17 de la calle Sant Novici han sido desalojados por medida de precaución ante el riesgo de colapso del edificio. Bombers de Palma y agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar del siniestro.

El siniestro se ha producido sobre las cuatro de la tarde de este lunes en el octavo A del número 17 de la calle Sant Novici, en pleno barrio de Foners Palma. De repente, la viga del salón se ha desplomado. Con la inmensa fortuna de que nadie se encontraba en esta estancia en estos momentos. "Solo ha quedado la malla de la viga arriba", explicaba el hijo de los residentes.

Otro joven morador del edificio del número 17 de la calle Sant Novici, de nacionalidad uruguaya, se encontraba fuera en el momento del derrumbe. "Cuando he llegado a casa me he encontrado todo esto", subraya.

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Turistas sorprendidos

Por su parte, Bombers de Palma han examinado el alcance de los daños causados al desplomarse la viga del octavo A. Mientras, agentes de la Policía Local de Palma han cortado el tráfico en las calles adyacentes. El colapso de este edificio también ha sido observado con sorpresa por los turistas extranjeros que acudían a alojarse en un hostel de la cercana calle de Son Pontivic.