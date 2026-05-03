Delincuencia
Detenido por robar tablets, leche y aceite en un centro ocupacional de Palma
El juez ha dictado una orden de alejamiento que le impide acercarse al recinto
La Policía Nacional ha detenido a un hombre español por entrar a robar en un centro ocupacional de Palma y llevarse varias tabletas electrónicas y envases de leche y aceite. El sospechoso, que ya intentó cometer otros dos robos en marzo por otro robo en el mismo lugar, tiene una orden de alejamiento del recinto.
Los hechos ocurrieron el pasado martes de madrugada. El 091 recibió una llamada de la empresa de seguridad de un centro de ocupación social de Palma. A través de las cámaras de seguridad habían visto a un hombre que se había colado en el edificio y estaba cogiendo objetos en un aula.
Rápidamente, varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional acudieron al lugar. Una vez allí, varios agentes saltaron el muro perimetral y dieron batidas por el interior, recibiendo comunicación directa de la empresa de vigilancia sobre los movimientos del intruso.
Tras registrar varias estancias del centro, los agentes descubrieron al acusado en una de las aulas. Estaba apilando objetos en el exterior a través de una ventana. Los policías confirmaron que eran tabletas electrónicas.
Al mismo tiempo, otros agentes se dirigieron hacia el aula indicada, donde encontraron al hombre agazapado detrás de una mesa. A su lado tenía una mochila llena de objetos, bolsas de galletas, bricks de leche, una garrafa de aceite y lo que parecía una llave tipo ganzúa con la que habría forzado la ventana para acceder al interior del centro.
El hombre quedó detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza. El caso quedó en manos del Grupo de Robos de la Policía Nacional, que comprobó que el acusado era el autor de dos tentativas de robo con fuerza en el mismo centro asistencial, hechos ocurridos a finales del mes de marzo. El detenido pasó a disposición judicial y el magistrado decretó una orden de alejamiento del centro ocupacional.
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