Investigación
Detenido un hombre en Palma por agresiones sexuales a la hija de su pareja
El sospecho manoseaba a la víctima y le proponía mantener relaciones
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de agresiones sexuales a la hija de su pareja, una menor de edad.
Los hechos se remontan al año 2022, cuando la víctima, que residía fuera de Mallorca, se mudó a la isla junto a su madre y la pareja de esta. En diferentes episodios, el acusado se paseaba sin ropa delante de la menor y le proponía mantener relaciones sexuales, topándose siempre con la negativa de la víctima.
También le preguntaba habitualmente a su hijastra si quería que le enseñara cómo poner un preservativo y le manoseaba los pechos. La adolescente, dada la relación de confianza con el hombre varón, no supo cómo reaccionar ante todos estos episodios y no se los contó a nadie.
A finales del 2023, el hombre cesó estos comportamientos al pedirle la víctima que parara. Sin embargo, según declaró la chica, a partir de ese momento adoptó un comportamiento humillante hacia ella y su madre.
Hace unas semanas, la víctima reveló lo ocurrido durante los últimos años a un familiar. Este se lo contó a su madre y decidieron presentar una denuncia ante la Policía Nacional. La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) se hizo cargo de la investigación. Los agentes llevaron a cabo diversas gestiones y localizaron al hombre, que fue detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual.
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