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Una conductora se duerme al volante y se estrella contra tres coches en Palma

La mujer dio negativo en la prueba de alcoholemia tras el siniestro, ocurrido en la calle Bisbe Bernat Nadal

Los vehículos sufrieron importantes daños.

Los vehículos sufrieron importantes daños. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Una conductora provocó la semana pasada un aparatoso accidente de tráfico en Palma al quedarse dormida al volante. La mujer perdió el control de su coche y acabó estrellándose contra tres coches aparcados. La colisión provocó importantes daños, pero no dejó heridos. La Policía Local acudió al lugar y sometió a la conductora a una prueba de alcoholemia, que dio negativo.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de abril, poco después de las cuatro y media de la madrugada, en la calle Bisbe Bernat Nadal. Según la investigación y la inspección ocular realizada, el turismo implicado, conducido por una mujer nigeriana de 32 años, circulaba por el carril único en dirección a la calle General Riera. A la altura del número 13, el vehículo desvió su trayectoria hacia el margen izquierdo, invadió el sentido contrario y colisionó contra un primer turismo estacionado.

A consecuencia de este primer impacto, el vehículo de la conductora continuó su marcha y, momentos después, chocó contra un segundo turismo. Este último, debido a la fuerza del golpe, fue desplazado y acabó golpeando a un tercer automóvil que también se encontraba aparcado en la zona, provocando una colisión en cadena.

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La mujer, quien no resultó herida, manifestó a los agentes que volvía a casa después de trabajar y se había quedado dormida al volante. Solo recordaba haber sentido un fuerte golpe. La conductora dio negativo en la prueba de alcoholemia.

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