Condenado a cinco años de cárcel un okupa por disparar a dos hombres por la disputa de una finca

Un hombre que había okupado una finca en Andratx ha sido condenado a cinco años de prisión por atacar con un revólver de balines y una botella rota a dos hombres con los que se disputaba la vivienda. El acusado provocó diversas heridas a sus rivales al encontrarlos en el domicilio cuando regresó tras ausentarse unos días. La Audiencia Provincial de Palma le ha declarado autor de dos delitos de lesiones con instrumento peligroso tras descartar que actuara en legítima defensa, como alegaba. El condenado deberá indemnizar a las víctimas por las lesiones y las secuelas que les causó.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 22 de octubre de 2023 en una finca situada en la zona del mirador del Coll de sa Gramola, en Andratx, según detalla la sentencia a la que ha tenido acceso Diario de Mallorca. El acusado llevaba un tiempo instalado como okupa en ese inmueble, al parecer junto a su mujer y su hijo. Habían estado unos días fuera y cuando regresaron a la vivienda encontraron que otros dos okupas se habían instalado en ella.

Tiros en el cuello

Los tres hombres se enzarzaron en una discusión sobre quién iba a quedarse con el inmueble. Durante la riña, el acusado sacó un revólver de balines y comenzó a disparar. Los perdigones alcanzaron en el cuello a una de las víctimas, a la que luego empezó a dar golpes en la cabeza con el arma hasta que la partió.

El agresor cogió después una botella de cristal que encontró en el suelo, la partió, y con uno de los cristales atacó a sus dos rivales causándoles diversos cortes. Entonces optó por huir y se marchó del lugar a bordo de un vehículo.

La Policía Local de Andratx acudió al lugar esa misma tarde. Las dos víctimas tuvieron que ser trasladadas a un centro médico para ser atendidas de las heridas sufridas. Uno de ellos presentaba lesiones en la cabeza, la cara y la espalda, mientras el otro tuvo que ser asistido por heridas en la sien y la espalda. Ambos tuvieron que recibir puntos de sutura. El autor de las agresiones, un hombre de 32 años, fue detenido diez días después.

Legítima defensa

Durante el juicio celebrado en un juzgado de lo penal de Palma, el acusado reconoció que había agredido a las dos víctimas, pero alegó que lo hizo en legítima defensa. Según su versión, cuando regresó a la vivienda y encontró a los intrusos se produjo un enfrentamiento, tras el que aceptó marcharse si le dejaban llevarse sus pertenencias de la vivienda. Alegó que cuando estaba en el interior del inmueble, le atacaron con palos, perros y un cuchillo, por lo que cogió el revólver de balines y el cristal para repeler esta agresión.

La magistrada no dio crédito a esta versión de lo ocurrido y le declaró autor de dos delitos de lesiones con instrumento peligroso, por los que le impuso sendas penas de lesiones con instrumento peligroso. La jueza le ordenó indemnizar con 1.200 y 1.500 euros respectivamente a las víctimas por las heridas y las secuelas.

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El acusado presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Palma, insistiendo principalmente en que había actuado en legítima defensa cuando agredió a los dos perjudicados. El tribunal de la sección primera ha desestimado este argumento, pero sí ha aceptado rebajar las penas impuestas hasta un total de cinco años de cárcel.