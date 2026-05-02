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Delincuencia

Dos menores, detenidos por un violento atraco en Palma

Los adolescentes agredieron a la víctima para quitarle el dinero que llevaba encima

La Policía Nacional detuvo a los dos adolescentes.

La Policía Nacional detuvo a los dos adolescentes. / POLICÍA NACIONAL

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos menores de edad por cometer un violento atraco. Los adolescentes supuestamente agredieron a un hombre para robarle el dinero que llevaba.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles de madrugada en las inmediaciones de la plaza Raimundo Clar. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional fue alertada de que se acababa de producir un violento robo. Cuando los agentes llegaron al lugar, vieron que un joven salía corriendo al percatarse de la presencia policial. Rápidamente, lo interceptaron y lo retuvieron. Al mismo tiempo, otra patrulla localizó a la víctima.

El hombre explicó que había preguntado a dos jóvenes donde podría encontrar mujeres que ofrecieran servicios sexuales. “Tú no tienes dinero”, le dijeron los menores. El hombre les mostró entonces varios billetes que llevaba y los acusados empezaron a agredirle para quitárselos, provocándole diversas lesiones. Al poder defenderse el agredido, los menores huyeron del lugar y la víctima llamó al 091.

Tras conocer lo ocurrido, varios policías nacionales empezaron a realizar varias batidas por la zona para localizar al otro atracador. Agazapado en un portal, los agentes encontraron a un joven que coincidía con las características que la víctima había facilitado previamente. Asimismo, el hombre también reconoció al joven que habían retenido minutos antes los policías como uno de los asaltantes.

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Por ello, los dos menores fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de robo con violencia.

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