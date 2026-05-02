Investigación
Un grupo de jóvenes apuñala a un hombre en el Polígono de Levante de Palma
La víctima sufrió una profunda herida en el glúteo, pero no quiso ser trasladado a un hospital ni denunciar la agresión
La Policía Nacional está investigando el apuñalamiento que sufrió ayer un hombre, al parecer a manos de un grupo de jóvenes, en el Polígono de Levante, en Palma. La víctima, español de 35 años, presentaba una profunda herida en un glúteo, pero no quiso ser trasladada a un hospital ni denunciar la agresión.
Los hechos, según han informado fuentes policiales, ocurrieron hacia las seis y media de la tarde del viernes en la calle Valparaíso. Según los datos recabados por los agentes, la trifulca se produjo en las inmediaciones de un bar en el que según parece la víctima había provocado un altercado.
El hombre fue agredido por un grupo de chicos, varios de ellos menores de edad. Según las mismas fuentes, fue atacado con un candado y, además de varios golpes, sufrió una profunda herida en el glúteo. Al lugar acudieron patrullas de la Policía Nacional y una ambulancia. La víctima se mostró poco colaboradora y apenas ofreció información sobre lo ocurrido. Tras ser atendido, los sanitarios recomendaron su traslado a un hospital, pero el hombre se negó a ello.
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para aclarar lo ocurrido.
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