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Delincuencia

Detenido un joven tras una persecución con un patinete robado en Palma

El acusado se dio a la fuga a gran velocidad desde la calle Aragó hasta Son Gotleu

El patinete que llevaba el sospechoso.

El patinete que llevaba el sospechoso. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Policía Local de Palma ha detenido a un joven senegalés de 31 años tras una persecución con un patinete robado que se inició en la calle Aragó y finalizó en la zona de Son Gotleu.

Los hechos ocurrieron el pasado martes a mediodía. Una patrulla de la Policía Comunitaria del distrito Este que circulaba por la calle Aragó observó a un individuo que conducía un patinete por la acera, sin casco ni chaleco reflectante. Al intentar darle el alto para identificarlo, el joven hizo caso omiso a las indicaciones policiales y se dio a la fuga a gran velocidad.

Durante la huida, el individuo circuló en dirección prohibida por varias calles hasta que los agentes lograron interceptarlo en la confluencia de la plaza Orson Welles con la calle Semolera. El sospechoso no llevaba documentación y al ser interrogado sobre la procedencia del vehículo, dijo que el patinete no era suyo y que lo había encontrado bajo uno de los puentes de la Vía de Cintura.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes, y al no constar en ese momento una denuncia previa por sustracción del vehículo, la Sala de Atestados instruyó las diligencias por un presunto delito leve de apropiación indebida.

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El individuo fue trasladado a dependencias policiales para ser identificado. Tras verificar su identidad y su domicilio, el instructor ordenó su puesta en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido. El patinete fue retirado al depósito municipal a disposición de su legítimo propietario, quien deberá acreditar su titularidad para recuperarlo.

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