Policías rescatan a una perrita atrapada en un incendio en Palma

Agentes de la Policía Local de Palma rescataron el pasado martes a una perrita que había quedado atrapada en una habitación llena de humo durante un incendio en una vivienda.

Los hechos ocurrieron hacia las nueve y cuarto de la mañana en la planta baja de un edificio de cuatro plantas situado en la calle Mussol. Una llamada al 092 alertó de que salía humo del interior del inmueble. En pocos minutos, los agentes del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) se desplazaron al lugar y confirmaron la presencia de humo denso.

Los agentes llamaron insistentemente a la puerta, pero no hubo respuesta. Solicitaron la presencia de los Bombers de Palma y una ambulancia del 061 de manera preventiva. También una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) acudió para dar apoyo.

Los bomberos consiguieron acceder al domicilio por una ventana y sofocar el incendio, un fuego eléctrico que, al parecer, se había originado en un altavoz situado en el armario de una habitación. Durante la inspección de la vivienda, los agentes localizaron a una pequeña perra en el interior de una habitación llena de humo y la rescataron.

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Ante la ausencia de los moradores, la Policía Local se solicitó la presencia del personal del Centro Sanitario Municipal de Protección Animal (CSMPA). Sin embargo, antes de llevar a cabo el traslado la propietaria del inmueble y del animal acudió al lugar y se hizo cargo del perro.