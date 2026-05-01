Dos detenidos por robar un coche y circular de forma temeraria por las calles de Palma

La Policía Nacional ha detenido a una pareja por robar un coche y circular de forma temeraria por las calles de Palma. El conductor, que no tiene carné, recorrió varias calles a toda velocidad y llegó a subirle a la acera.

Los hechos ocurrieron hacia las nueve de la noche. Varias patrullas de la Unidad de Motos de la Policía Nacional estaban realizando labores de prevención de la delincuencia por el centro de Palma cuando vieron un coche circulando de forma temeraria por las calles del polígono de Levante.

El conductor no respetaba las marcas y señales viales, poniendo en grave peligro a los demás usuarios de la vía, por lo que decidieron interceptar el vehículo. El acusado, al advertir la presencia policial, aceleró para escapar. Comenzó ahí una persecución por la zona de la calle Manacor.

Durante la fuga, el conductor realizó varias frenazos bruscos para provocar que los agentes que le seguían se estrellaran. Llevó a cabo también cambios de sentido prohibidos y circuló por la acera, por lo que varios peatones tuvieron que apartarse para no ser atropellados.

Finalmente, el conductor paró en seco el vehículo y emprendió la huida a pie. Fue interceptado un policía en cuestión de segundos. Los agentes comprobaron que el vehículo había quedado bloqueado contra un muro por la parte del copiloto. Dentro estaba una mujer.

Los policías comprobaron entonces que el conductor no tiene permiso de conducir y que el pasado lunes se había denunciado el robo del coche cerca del polígono de Levante.

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Los procedieron a la detención de la pareja, un marroquí y una brasileña, como presuntos autores de delitos de hurto de vehículo y contra la seguridad vial.