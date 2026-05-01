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Delincuencia

Detenida una falsa abogada por estafar 1.300 euros a un hombre en Palma

La mujer no realizó ninguna gestión ni respondió a la víctima tras recibir los pagos

La Policía Nacional ha detenido a la sospechosa.

La Policía Nacional ha detenido a la sospechosa. / POLICÍA NACIONAL

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Policía Nacional ha detenido a una mujer que se hizo pasar por abogada para estafar 1.300 euros a un hombre en Palma. La acusada recibió tres pagos, pero no realizó ninguna gestión ni respondió al afectado.

Según ha informado hoy la Policía Nacional, en febrero un hombre acudió a comisaría para denunciar que había pagado a una supuesta abogada para realizar trabajos del ámbito de la abogacía de familia. El perjudicado llegó a realizar tres pagos de más de 1.300 euros. Sin embargo, la víctima no tuvo respuesta de la mujer tras realizar las transferencias. Además, comprobó que su nombre no constaba en el registro del Colegio de Abogados de les Illes Balears.

Al conocer los hechos, agentes del Distrito de Playa de Palma de la Policía Nacional se hicieron cargo de la investigación para localizar e identificar a la acusada y realizaron varias gestiones para esclarecer los hechos. Los policías descubrieron que la identidad de la mujer era falsa y que no tenía nada que ver con el ámbito de la abogacía.

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Finalmente, pudieron localizar a la acusada y el pasado lunes fue detenida como presunta autora de un delito de estafa.

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