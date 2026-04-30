La Policía Nacional en Baleares recibe un reconocimiento de la embajada de Estados Unidos por su colaboración.

La Policía Nacional de Baleares ha recibido un reconocimiento de la Embajada de los Estados Unidos en España por su profesionalidad, dedicación y colaboración en la protección de los ciudadanos y en el apoyo a su misión diplomática. La cónsul de EEUU en Baleares, Kimberly Marshall, y el responsable en Seguridad, Looney Muller, han entregado el reconocimiento al jefe regional de operaciones, Juan Márquez, y al comisario provincial, Jorge Matias.

Según ha señalado la Jefatura Superior de Policía en Baleares, este galardón resalta la labor desempeñada por los agentes destinados en Baleares, destacando "su compromiso con la seguridad y la cooperación internacional". La Policía Nacional ha agradecido la distinción y ha asegurado que esta refuerza su vocación de servicio y su compromiso de cooperación con todos los países.